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Сегодня станет известно о решении Хабиба Нурмагомедова

Сегодня станет известно о решении Хабиба Нурмагомедова Функционер отметил, что расскажет о ходе переговоров с россиянином сегодня
Индивидуальные
16 января 2021 г. 16:49
Сегодня станет известно о решении Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о встрече с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Report.

Функционер отметил, что расскажет о ходе переговоров с россиянином сегодня в 00:00 по бакинскому времени.

"Привет всем! Минувшим вечером встречался с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня в 15:00 по Нью-Йорку на телеканале ACB расскажу о его решении и как оно повлияет на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье. Кроме того, мы поговорим о главном событии в лёгком весе", — сказал Уайт на видео, размещённом на своей странице в Twitter.

Глава лиги Дэйна Уайт и Хабиб Нурмагомедов встречались 15 января в Абу-Даби (ОАЭ), предметом обсуждения было будущее российского бойца.

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Версия на азербайджанском языке Həbib Nurməhəmmədov bu gün karyerasını bərpa etdiyini açıqlayacaq

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