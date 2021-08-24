Сегодня состоится церемония открытия Паралимпиады в Токио

Сегодня в столице Японии - Токио состоится церемония открытия Летних Паралимпийских игр

Сегодня в столице Японии - Токио состоится церемония открытия Летних Паралимпийских игр.

Как сообщает Report, мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В связи с пандемией паралимпиада пройдет без участия болельщиков. В соревнованиях примут участие 400 спортсменов, которые померятся силами в 22 видах спорта. В первый день Паралимпиады состоятся соревнования по гольфу, плаванию, настольному теннису, фехтованию, баскетболу, велоспорту и регби.

Азербайджанские паралимпийцы завоевали 36 лицензий на Токио-2020, однако парадзюдоист Рамиль Гасымов был отстранен от соревнований из-за инфицирования коронавирусом. Флаг Азербайджана вместо Ильхама Закиева, который был помещен на карантин из-за контакта с Гасымовым, понесет Олохан Мусаев. Нашу страну на Паралимпийских играх представят 35 спортсменов. Это рекордный показатель по сравнению с минувшими Паралимпиадами. 12 наших спортсменов выступят в параатлетике, 10 - в парадзюдо, 4 - в паратхэквондо, 4 - в пауэрлифтинге, 3- в соревнованиях по плаванию и 2 - в состязаниях по стрельбе.