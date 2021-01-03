О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня Раджабов во второй раз встретится с Ароняном

Сегодня Раджабов во второй раз встретится с Ароняном Сегодня определится победитель решающего матча финального раунда онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters в рамках Champions Chess Tour
Индивидуальные
3 января 2021 г. 12:25
Сегодня Раджабов во второй раз встретится с Ароняном
Теймур Раджабов

Сегодня определится победитель решающего матча финального раунда онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters в рамках Champions Chess Tour.

Как передает Report, во втором матче финального раунда представитель Азербайджана Теймур Раджабов встретится с армянином Левоном Ароняном.

Наш соотечественник одержал победу над своим оппонентом в первой встрече со счетом 2,5:1,5. Сведя первые три партии вничью, Теймур выиграл четвертую.

Отметим, что Теймур Раджабов, занявший пятое место в отборочном раунде турнира Airthings Masters с 6 очками, победил в четвертьфинале Яна Непомнящего из России, а в полуфинале – другого россиянина Даниила Дубова.

Турнир завершится сегодня, его общий призовой фонд составляет 200 тыс. долларов США. Победитель получит 60 тыс. долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gün Teymur Rəcəbov erməni rəqibi ilə ikinci dəfə qarşılaşacaq

Новости партнеров

Самое важное

Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
2 января 2021 г. 12:35
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
1 января 2021 г. 16:57
Президент обратился к народу
Президент обратился к народу
1 января 2021 г. 00:05
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2020 г. 00:04
Видеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
ФотоВидеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
30 декабря 2020 г. 16:37
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
30 декабря 2020 г. 14:16
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
30 декабря 2020 г. 12:15
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены
29 декабря 2020 г. 19:23
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
29 декабря 2020 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi