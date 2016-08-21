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    Сборная Бразилии по футболу впервые в истории выиграла Олимпиаду

    В финале бразильцы победили команду Германии в серии пенальти

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Мужская сборная Бразилии по футболу завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Как передает Report, в финале бразильцы победили команду Германии в серии пенальти.

    Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти бразильцы были сильнее - 5:4. Бронзовые награды завоевала сборная Нигерии, обыгравшая команду Гондураса со счетом 3:2.

    Бразильские футболисты одержали победу на Олимпиаде впервые в своей истории. 

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