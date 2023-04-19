Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Завершился чемпионат Европы по вольной борьбе, проходивший в столице Хорватии Загребе.

Завершился чемпионат Европы по вольной борьбе, проходивший в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана завоевала 6 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые). С этими результатами команда стала чемпионом Европы, набрав 150 очков, опередив Грузию (137) и Турцию (115).

Это самый лучший показатель борцов-вольников за последние 4 года.

Ранее, золотые награды достались Алиаббасу Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиеву (70 кг), серебряные - Магомедхану Магомедову (97 кг) и Осману Нурмагомедову (92 кг), а бронза – Абубакру Абакарову (86 кг) и Георгию Мешвилдишвили (125 кг).