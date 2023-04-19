О нас

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы Завершился чемпионат Европы по вольной борьбе, проходивший в столице Хорватии Загребе.
Индивидуальные
19 апреля 2023 г. 23:27
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Завершился чемпионат Европы по вольной борьбе, проходивший в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана завоевала 6 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые). С этими результатами команда стала чемпионом Европы, набрав 150 очков, опередив Грузию (137) и Турцию (115).

Это самый лучший показатель борцов-вольников за последние 4 года.

Ранее, золотые награды достались Алиаббасу Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиеву (70 кг), серебряные - Магомедхану Магомедову (97 кг) и Осману Нурмагомедову (92 кг), а бронза – Абубакру Абакарову (86 кг) и Георгию Мешвилдишвили (125 кг).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sərbəst güləş yığması Avropa çempionu olub

Другие новости из категории

Азербайджанские борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 6 медалями
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 6 медалями
19 апреля 2023 г. 23:00
Генеральный советник НОК участвует во встрече глав миссий EYOF
Генеральный советник НОК участвует во встрече глав миссий EYOF
19 апреля 2023 г. 21:13
Министерство: Исполняется поручение президента Ильхама Алиева в связи с турецкими спортсменками
Министерство: Исполняется поручение президента Ильхама Алиева в связи с турецкими спортсменками
19 апреля 2023 г. 18:29
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
19 апреля 2023 г. 17:14
Турецкая тяжелоатлетка хочет посетить Баку
Турецкая тяжелоатлетка хочет посетить Баку
19 апреля 2023 г. 13:19
Чемпионат Европы: азербайджанские вольники за день завоевали две золотые, одну серебряную медали
Чемпионат Европы: азербайджанские вольники за день завоевали две золотые, одну серебряную медали
18 апреля 2023 г. 21:55
Азербайджанский стрелок завоевал бронзовую медаль на Кубке мира
Азербайджанский стрелок завоевал бронзовую медаль на Кубке мира
17 апреля 2023 г. 23:47
Чемпионат Европы: Алиаббас Рзазаде вышел в финал
Чемпионат Европы: Алиаббас Рзазаде вышел в финал
17 апреля 2023 г. 20:33
Азербайджанские гимнастки завоевали 14 медалей на турнире AGF Trophy
Азербайджанские гимнастки завоевали 14 медалей на турнире "AGF Trophy"
17 апреля 2023 г. 13:21
Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с шестью медалями
Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с шестью медалями
17 апреля 2023 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi