Сборная Азербайджана по шахматам сегодня проведёт последнюю игру

Сегодня состоятся встречи последнего, девятого тура чемпионата мира среди команд, который проходит в Астане (Казахстан).

Как передаёт Report, соперником азербайджанской сборной станет команда Египта. Встреча начнётся в 10:00 по бакинскому времени.

Азербайджан на чемпионате мире представляют Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Эльтадж Сафарли и Ниджат Аббасов, а Египет - Бассам Амин, Ахмед Адли, Адам Февзи, Абдулрахман Хешам и Мохаммед Абдулнаби.

В девятом туре также пройдут встречи Россия - Индия, Англия - Швеция, Казахстан - Китай, Иран - США.

Отметим, что после восьми туров с 14 очками первое место себе досрочно обеспечила Россия. Азербайджан, расположившийся на седьмом месте с шестью очками, в лучшем случае может подняться на одну строчку. Для этого сборной необходимо обыграть команду Египта (три очка, последнее место), а Иран (восемь очков, шестое место) должен проиграть США (девять очков, пятое место).

Второе-третье места делят между собой Индия и Англия с 11 очками. На четвёртом месте Китай с 10 очками. Казахстан и Швеция с четырьмя очками на восьмой-девятой строчках таблицы.