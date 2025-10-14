Сборная Азербайджана по шахматам сегодня может в 4-й раз стать чемпионом Европы

Мужская сборная Азербайджана по шахматам сегодня может стать чемпионом Европы в четвертый раз в своей истории.

Как сообщает Report, команда в составе Шахрияра Мамедъярова, Рауфа Мамедова, Айдына Сулейманлы, Магомеда Мурадлы и Эльтаджа Сафарли встретится с Сербией в 9-м туре континентального чемпионата в Батуми (Грузия).

После 8 туров команда с 13 очками делит лидерство со сборной Украины. Победа в последнем туре позволит команде оформить свой четвертый титул чемпиона.

Напомним, что мужская сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2009, 2013 и 2017 годах.

Женская сборная Азербайджана сегодня встретится с Польшей. Команда, в состав которой входят Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гульнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева, занимает шестое место с 10 очками. Сборная потеряла шансы на медаль.