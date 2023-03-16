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Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на Родину

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на Родину Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, успешно выступившая на чемпионате Европы U-23, проходившем в столице Румынии Бухаресте, вернулась на Родину.
Индивидуальные
16 марта 2023 г. 22:58
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на Родину

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, успешно выступившая на чемпионате Европы U-23, проходившем в столице Румынии Бухаресте, вернулась на Родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева спортсменов встретили представители Министерства молодежи и спорта, федерации, СМИ, а также болельщики, родственники атлетов и др.

Отметим, что Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) завоевали золотые медали, а Хасай Гасанлы (77 кг) - серебряные медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatında 4 medal qazanan yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

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