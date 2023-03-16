Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на Родину

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, успешно выступившая на чемпионате Европы U-23, проходившем в столице Румынии Бухаресте, вернулась на Родину.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, успешно выступившая на чемпионате Европы U-23, проходившем в столице Румынии Бухаресте, вернулась на Родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева спортсменов встретили представители Министерства молодежи и спорта, федерации, СМИ, а также болельщики, родственники атлетов и др.

Отметим, что Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) завоевали золотые медали, а Хасай Гасанлы (77 кг) - серебряные медали.