Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе обновила два собственных рекорда

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U-23 побила два собственных рекорда чемпионатов Европы.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U-23 побила два собственных рекорда чемпионатов Европы.

Как сообщает Report , это стало возможным после завоевания в европейском первенстве в румынской столице Бухаресте трех золотых и одной серебряной медалей.

Коллектив показал наилучший результат как по очкам, так и по медалям.

Сборная Азербайджана, набравшая в сумме 123 очка, заняла 4-е место в общекомандном зачете, незначительно отстав от Турции (127), Украины (126) и Грузии (125), вошедших в тройку лидеров. Тем не менее, по достоинству медалей именно сборная Азербайджана показала лучший результат.

Напомним, что в рамках турнира Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) завоевали золотую медаль, а Хасай Гасанлы (77 кг) - серебряную.