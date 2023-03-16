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Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе обновила два собственных рекорда

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе обновила два собственных рекорда Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U-23 побила два собственных рекорда чемпионатов Европы.
Индивидуальные
16 марта 2023 г. 00:14
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе обновила два собственных рекорда

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U-23 побила два собственных рекорда чемпионатов Европы.

Как сообщает Report, это стало возможным после завоевания в европейском первенстве в румынской столице Бухаресте трех золотых и одной серебряной медалей.

Коллектив показал наилучший результат как по очкам, так и по медалям.

Сборная Азербайджана, набравшая в сумме 123 очка, заняла 4-е место в общекомандном зачете, незначительно отстав от Турции (127), Украины (126) и Грузии (125), вошедших в тройку лидеров. Тем не менее, по достоинству медалей именно сборная Азербайджана показала лучший результат.

Напомним, что в рамках турнира Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) завоевали золотую медаль, а Хасай Гасанлы (77 кг) - серебряную.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə yığması iki rekordu yeniləyib

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