Сборная Азербайджана по гимнастике примет участие в двух соревнованиях в Португалии

Сборная Азербайджана по аэробной гимнастике во главе с Марианом Колевым отправилась в Португалию для участия в Кубке мира и международном турнире в городе Кантаньеди.

Сборная Азербайджана по аэробной гимнастике во главе с Марианом Колевым отправилась в Португалию для участия в Кубке мира и международном турнире в городе Кантаньеди.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, 24-26 марта Владимир Долматов и Мадина Мустафаева выступят на Кубке мира в индивидуальной программе и соревнованиях среди смешанных пар.

В международном турнире, который состоится 22-26 марта в том же городе, Айлин Гулиева и Марьям Топчубашова выступят в соревнованиях по индивидуальной программе среди девочек, а Дилара Гурбанова, Сара Алиханлы, Санам Кязымова выступят в соревнованиях трио среди юниоров. Дилара Гурбанова и Сара Алиханлы также примут участие в соревнованиях по индивидуальной программе среди юниоров.

В судейском корпусе международного турнира Азербайджан представит судья Тунзаля Дашдемирова.