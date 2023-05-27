Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с тремя медалями

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила проходящее в австрийском городе Линц Гран-при с тремя медалями.

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила с тремя медалями Гран-при, проходящее в австрийском городе Линц.

Как сообщает Report, команда в составе 12 спортсменов завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль.

В последний день соревнований Эльджан Гаджиев (90 кг) провел свой первый матч в 1/16 финала и проиграл бельгийцу Карелу Фуберту.

Мурад Фатиев в той же весовой категории в 1/16 финала одолел испанца Даниэля Тринидада, однако в следующем раунде проиграл представителю Австрии Томасу Шарфеттеру.

Отметим, что в первые два дня Гран-при Кямран Сулейманов (66 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевали серебряные медали, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - бронзовую медаль.