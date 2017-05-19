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    Сборная Азербайджана по боксу стала сильнейшей на Исламиаде

    В целом медали смогли завоевать 13 стран

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" сборная Азербайджана по боксу была признана сильнейшей командой.

    Как отметили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, в мужских соревнованиях в 10-ти весовых категориях наша сборная завоевала 7 медалей. На счету Азербайджана 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль.

    Ставшая лучшей на Исламиаде сборная Азербайджана отличилась не только по количеству медалей, но и по пробе наград.

    Узбекистан занял второе место. Отстав от лидеров на 2 медали, азиаты завоевали 5 медалей, 3 из которых золотые.

    Третье место принадлежит Казахстану, спортсмены которой завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали.

    Последующие места занимают Сирия и Туркменистан.

    Лишь 5 стран на IV Играх исламской солидарности испытали радость чемпионства. В целом, медали удалось завоевать членам 13-ти сборных.

    Отметим, что в состав сборной Азербайджан по боксу входят Джавид Челебиев (60 кг), Теймур Мамедов (91 кг), Магомедрасул Меджидов (+91 кг) – заняли первое место, Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг) – заняли второе место, Тайфур Алиев (56 кг) – занял третье место.

    N Страна Золото Серебро Бронза Всего
    1 АЗЕРБАЙДЖАН 3 3 1 7
    2 Узбекистан 3 0 2 5
    3 Казахстан 2 0 3 5
    4 Сирия 1 1 2 4
    5 Туркменистан 1 1 1 3
    6 Ирак 0 2 0 2
    7 Марокко 0 1 3 4
    8-9 Египет 0 1 1 2
    8-9 Турция 0 1 1 2
    10 Иордания 0 0 3 3
    11-13 Алжир 0 0 1 1
    11-13 Камерун 0 0 1 1
    11-13 Иран 0 0 1 1
    Всего 10 10 20 40
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