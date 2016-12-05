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    Самый титулованный спортсмен мира удостоен специальной премии

    Майкл Фелпс заявил, что не собирается возвращаться в спорт

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Американский пловец Майкл Фелпс удостоен специальной премии "Легенда водных видов спорта. Величайший на все времена".

    Как сообщает Report, специальная премия 23-кратному олимпийскому чемпиону вручила Международная федерация плавания.

    На мероприятии в канадском городе Виндзор 31-летний спортсмен заявил, что не собирается возвращаться в спорт. 

    Отметим, что на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Фелпс завоевал пять золотых наград, после этого самый титулованный спортсмен завершил свою карьеру. 

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