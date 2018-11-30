Самбо временно признали олимпийским видом спорта

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Самбо временно признано Международным олимпийским комитетом (МОК) видом спорта.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета МОК в Токио.

Президент FIAS Василий Шестаков заявил: "Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира - самбо, как вид спорта, получило временное признание Международного олимпийского комитета".

Отметим, что признание МОК позволит самбо в будущем войти в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК. Впервые о намерении войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году.