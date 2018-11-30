 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самбо временно признали олимпийским видом спорта

    Решение принято на заседании исполнительного комитета МОК

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Самбо временно признано Международным олимпийским комитетом (МОК) видом спорта.

    Как сообщает Report, об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

    Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета МОК в Токио.

    Президент FIAS Василий Шестаков заявил: "Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира - самбо, как вид спорта, получило временное признание Международного олимпийского комитета". 

    Отметим, что признание МОК позволит самбо в будущем войти в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК. Впервые о намерении войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi