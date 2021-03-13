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Сайт Объединенного мира борьбы написал о Гаджи Алиеве

Сайт Объединенного мира борьбы написал о Гаджи Алиеве 18 марта в столице Венгрии Будапеште стартует Европейский отборочный турнир к Олимпийским играм
Индивидуальные
13 марта 2021 г. 03:38
Сайт Объединенного мира борьбы написал о Гаджи Алиеве

18 марта в столице Венгрии Будапеште стартует Европейский отборочный турнир к Олимпийским играм.

Как передает Report, официальный сайт Объединенного мира борьбы (UWW) в преддверии турнира, дающего лицензии на Летние Олимпийские игры Токио-2020, подготовил статью о спортсменах, ведущих борьбу в весовой категории 65 кг.

В статье уделено особое место одному из фаворитов соревнования в этой весовой категории – нашему соотечественнику Гаджи Алиеву. Отмечается, что трехкратный чемпион Европы и чемпион мира, бронзовый призер Летних Олимпийских игр-2016 в Рио для получения путевки в Токио должен как минимум выйти в финал, для чего ему требуется выиграть конкуренцию у 16 сильных спортсменов.

Также в материале упоминается о неудачном выступлении 30-летнего спортсмена на чемпионате мира в столице Казахстана Нур-Султане: "В 2015 году Алиев поднялся на высшую ступеньку почетного пьедестала на чемпионате мира, обеспечив себе тем самым путевку на Олимпиаду в Рио, где спустя год он завоевал бронзовую медаль. Однако на соревновании в 2019 году Гаджи Алиев проиграл россиянину Гаджимураду Рашидову и японцу Такуто Отогуро, заняв 12 место. Титулованный спортсмен впервые в своей карьере сталкивается с подобным фактом. На предстоящем соревновании ему нужно быть готовым к любому сценарию, ведь на турнире, помимо опытных борцов, будут участвовать и молодые звезды".

Отметим, что на Европейском отборочном турнире к Олимпийским играм, который продлится до 21 марта, Азербайджан будут представлять в общей сложности 16 борцов.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Güləş Birliyinin rəsmi saytı Hacı Əliyevdən yazdı

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