С участием президента Ильхама Алиева стартовал первый тур 42-ой Всемирной шахматной олимпиады

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 2 сентября в Baku Crystal Hall стартовал первый тур 42-й Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Вначале глава государства встретился с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым.

42-я Шахматная олимпиада - самое массовое соревнование, проведенное в Азербайджане до сих пор. В Бакинской олимпиаде принимают участие более 1600 членов 181 мужской и 142 женских команд, представляющих 175 стран, а также капитаны и тренеры сотен команд, другие официальные представители. Это – рекордный показатель по количеству стран-участниц в истории Олимпиады. Соревнованиями управляют 193 судьи. От Азербайджана к управлению представительными соревнованиями привлечены 30 судей.

Президент Ильхам Алиев сделал первый ход (D2-D4) в партии между членом первой мужской команды Азербайджана Шахрияром Мамедъяровым и шахматистом из Зимбабве Родвелом Макото.

Азербайджан представлен на Олимпиаде тремя мужскими и тремя женскими командами. Мужская команда "Азербайджан-1" встретится со сборной Зимбабве, "Азербайджан-2" - со сборной Мозамбика, "Азербайджан-3" - со сборной Папуа-Новая Гвинея. В борьбе среди женщин команда "Азербайджан-1" встретится со сборной Никарагуа, "Азербайджан-2" - со сборной Японии, а "Азербайджан-3" - со сборной Лесото.

Затем глава государства осмотрел зал, где проходят соревнования, понаблюдал за матчами шахматистов.

Президент Ильхам Алиев также сделал первый ход (Е -2-Е4) в партии между российской спортсменкой Александрой Костенюк и шотландкой Араксамитой Грант в турнире женских шахматисток.

Президент Ильхам Алиев также посмотрел соревнование шахматистов-инвалидов.

Затем президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на арене.

Для проведения в нашей стране на высоком уровне Шахматной олимпиады, являющейся одним из главных спортивных соревнований мира, предприняты все необходимые шаги. Baku Crystal Hall приведен в идеальное состояние для этого престижного соревнования. Проделана важная работа для того, чтобы спортсмены и делегации чувствовали себя здесь комфортно. К организационным работам привлечено около 500 волонтеров.

Всемирная шахматная олимпиада – мероприятие, которое находится в центре внимания мира. Одним из доказательств этого является то, что для освещения Всемирной шахматной олимпиады аккредитацию прошли более 250 представителей местных и зарубежных медиа.

Соревнования, состоящие из 11 туров, завершатся 13 сентября. Наряду с Олимпиадой с 4 по 13 сентября в Баку будут проведены 87-й Конгресс и заседание Генеральной Ассамблеи ФИДЕ.