Руслан Лунёв: Борьба на чемпионате Европы по стрельбе была сложной

Борьба на чемпионате Европы по стрельбе в Шатору была сложной.

Борьба на чемпионате Европы по стрельбе в Шатору была сложной.

Об этом Report заявил представитель Азербайджана Руслан Лунёв, завоевавший серебряную медаль чемпионата.

36-летний спортсмен, занявший второе место в соревнованиях по стрельбе по центральной мишени на дистанции 25 метров, напомнил, что и с предыдущих континентальных чемпионатов не возвращался без наград:

"В 2019 году я завоевал золото, в 2021 году - бронзу, в 2022 и 2024 годах - серебро. Я не возвращаюсь с чемпионатов Европы по этому виду без наград. В этот раз соревноваться было сложнее. Честно говоря, я бы мог показать лучший результат. Но проблемы с рукой дали о себе знать. Поэтому я не смог хорошо выполнить последние выстрелы".

Отметим, что Руслан Лунёв набрал в общей сложности 583 очка и 26 внутренних десяток (наиболее точные выстрелы в центр мишени) по итогам 6 раундов. С этим результатом он уступил только представителю Украины Павло Коростылёву. Несмотря на то, что оба спортсмена набрали одинаковое количество очков, результаты последней серии сыграли решающую роль в определении победителя.