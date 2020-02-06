Руководство "Формулы-1" не намерено отменять Гран-при Китая из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Report, об этом заявил спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун.

"Если есть возможность, что этап не состоится в апреле, то его перенесут. Мы оставим открытой возможность проведения гонки позднее в этом году. В Китае растущий рынок и мы хотели бы провести там Гран-при. Мы ждем, пока китайский промоутер и власти примут окончательное решение. Они отменили все общественные мероприятия в марте. Ситуация трагическая и очень сложная. Думаю, в ближайшую неделю-две станет ясно, как все будет. Есть два логистических дедлайна. Первый наступит через неделю-две, когда отправятся морские грузы. Топливо, например, везут на кораблях. Но нет никакой катастрофы в том, чтобы вернуть их, если все изменится. Но потом мы начнем отправлять туда людей. Люди едут, чтобы подготовить все к этапу, и это критическая стадия. Это начнется через две-три недели. К этому времени нам надо все решить", - сказал Росс Браун.

Отметим, что Федерация спорта Шанхая заявила об отмене в стране крупных спортивных соревнований до ликвидации коронавируса. Ранее отменили этап Гран-при "Формулы Е" в Китае.