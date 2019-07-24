Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом Европейского союза дзюдо

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Ровнаг Абдуллаев встретился с находящимся в Баку с визитом президентом Международного союза дзюдо Сергеем Соловейчиком.

Как сообщили Report в ФДА, Р.Абдуллаев рассказал о внимании и заботе, оказываемым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развитию спорта в стране, высоких показателях, достигнутых спортсменами страны на олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Он сказал, что азербайджанские дзюдоисты завоевывают медали на международных турнирах, проводимых в различных странах мира. Р.Абдуллаев также сказал, что ежегодно на высоком уровне проводятся республиканские соревнования среди подростков, молодежи и взрослого населения. Он отметил, что на этих соревнованиях участвует рекордное количество дзюдоистов.

Президент ЕСД поблагодарил за искренний прием и сказал, что Азербайджан во всем мире известен как спортивная страна. С.Соловейчик сказал, что международные спортивные организации и федерации неоднократно отмечали, что высоко оценивают внимание со стороны государства олимпийскому движению и развитию спорта в республике. Руководитель континентальной организации выразил уверенность, что азербайджанские дзюдоисты будут успешно выступать в будущих международных соревнованиях, он подчеркнул, что проходящий в Баку Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль организован на высоком уровне. Он отметил, что на соревнованиях по дзюдо в рамках этого торжественного мероприятия действует совместная рабочая группа европейских и местных федераций, в соревновании участвуют самые сильные спортсмены континента по дзюдо.

После С.Соловейчик преподнес Р.Абдуллаеву специальный подарок ЕСД. На встрече принимал участие вице-президент ФДА Садыг Садыгов.