Российский шахматист оценил выступление Ниджата Абасова в Турнире претендентов

Чемпион мира по рапиду и блицу, вице-чемпион мира по классическим шахматам Сергей Карякин поделился мыслями по поводу положения азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова после 6-го тура турнира претендентов – 2024 в Торонто (Канада).

Чемпион мира по рапиду и блицу, вице-чемпион мира по классическим шахматам Сергей Карякин поделился мыслями по поводу положения азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова после 6-го тура Турнира претендентов – 2024 в Торонто (Канада).

Как сообщает Report, об этом 34-летний российский гроссмейстер заявил СМИ.

"Уверен, что тут в дело вмешались нервы, и азербайджанец выступает ниже своих возможностей. Статус такого соревнования очень давит. По себе это знаю очень хорошо. Когда гроссмейстер уже попал в такую яму, то ему из нее трудно выбраться. Так что мне не верится, что Ниджат сможет исправить ситуацию", - отметил Карякин.

Отметим, что 28-летний представитель Азербайджана набрал 1,5 очка в турнире в Торонто.