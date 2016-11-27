Российский гроссмейстер погиб при падении с 12 этажа

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Бывший чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев погиб в Москве, выпав из окна 12 этажа.

Как передает Report, об этом сообщил его близкий друг, гроссмейстер Даниил Дубов.

По сообщению Дубова, Елесеев попытался перелезть из окна 12 этажа на балкон, но сорвался.

«Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев», — сообщил Дубов.

Елисеев в 2013 году получил звание гроссмейстера, в 16 лет выиграл чемпионат России. В 2016 году Елисеев выиграл фестиваль Moscow Open. В международном рейтинге FIDE занимал 212-е место и 42-е место в России.