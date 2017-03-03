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    Российский боксер Поветкин дисквалифицирован

    Он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. долларов

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Проваливший  допинг-тест российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок. Как передает Report, об этом  сообщает пресс-служба организации. 

    Также  боксер будет должен  заплатить штраф в размере 250 тыс. долларов США.

    21 мая 2016 года Поветкин должен был провести поединок с американским боксером Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе, однако бой сорвался из-за того, что проба российского спортсмена дала положительный результат на мельдоний.

    В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

    В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста на остарин у российского боксера.

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