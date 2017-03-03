Российский боксер Поветкин дисквалифицирован

21 мая 2016 года Поветкин должен был провести поединок с американским боксером Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе, однако бой сорвался из-за того, что проба российского спортсмена дала положительный результат на мельдоний.

В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста на остарин у российского боксера.