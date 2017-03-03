Российский боксер Поветкин дисквалифицирован

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Проваливший допинг-тест российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.
Также боксер будет должен заплатить штраф в размере 250 тыс. долларов США.
21 мая 2016 года Поветкин должен был провести поединок с американским боксером Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе, однако бой сорвался из-за того, что проба российского спортсмена дала положительный результат на мельдоний.
В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.
В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста на остарин у российского боксера.
Şamo QuliyevАвтор новости
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