Российские спортсмены платили взятку за сокрытие положительных допинг-проб

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Шесть российских спортсменов предложили Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) крупную взятку за сокрытие положительных допинг-проб.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с 2011 года россияне заплатили от 300 до 700 тысяч евро.

Парижская прокуратура приступила к расследованиям, связанным с финансовыми преступлениями IAAF.

Теперь имена этих спортсменов стали известны. Это - Лилия Шобухова, Валерий Борчин, Ольга Каниськина, Владимир Канайкин, Сергей Кирдяпкин и Юлия Зарипова.

Предположительно, спортсменов шантажировали официальные представители IAAF.

Отметим, что в список положительных результатов допинг-проб были включены имена 23 спортсменов.