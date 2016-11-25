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    Российские спортсмены платили взятку за сокрытие положительных допинг-проб

    Предположительно, спортсменов шантажировали официальные представители IAAF

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Шесть российских спортсменов предложили Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) крупную взятку за сокрытие положительных допинг-проб.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с 2011 года россияне заплатили от 300 до 700 тысяч евро.

    Парижская прокуратура приступила к расследованиям, связанным с финансовыми преступлениями IAAF.

    Теперь имена этих спортсменов стали известны. Это - Лилия Шобухова, Валерий Борчин, Ольга Каниськина, Владимир Канайкин, Сергей Кирдяпкин и Юлия Зарипова.

    Предположительно, спортсменов шантажировали официальные представители IAAF.

    Отметим, что в список положительных результатов допинг-проб были включены имена 23 спортсменов. 

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