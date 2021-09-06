Роман Салей: Свои победы посвящаю азербайджанскому народу-победителю

Я хотел бы поблагодарить президента Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгара Рагимова.

Я хотел бы поблагодарить президента Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгара Рагимова.

Как сообщает Report, об этом журналистам по возвращении в Баку заявил азербайджанский парапловец Роман Салей, завоевавший 3 золотые медали на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Трехкратный паралимпийский чемпион напомнил, что начинал свою карьеру в сборной Азербайджана: "Эти победы я посвящаю азербайджанскому народу-победителю. Всем большое спасибо".

Отметим, что Роман Салей занял первые места на дистанциях 100 метров вольным стилем, на спине и баттерфляем.