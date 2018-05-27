Риккардо выиграл гонку Гран-при Монако

27 мая, 2018 20:07

Баку. 27 май. REPORT.AZ/ Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо завоевал победу в гонке на Гран-при Монако. Как передает Report, второе место досталось пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, третьим финишировал Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Формула-1. Гран-при Монако. Гонка 1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 4. Кими Райкконен («Феррари») 5. Валттери Боттас («Мерседес») 6. Эстебан Окон («Форс Индия») 7. Пьер Гасли («Торо Россо») 8. Нико Хюлькенберг («Рено») 9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 10. Карлос Сайнс («Рено») 11. Маркус Эрикссон («Заубер») 12. Серхио Перес («Форс Индия») 13. Кевин Магнуссен («Хаас») 14. Стоффель Вандорн («Макларен») 15. Ромен Грожан («Хаас») 16. Сергей Сироткин («Уильямс») 17. Лэнс Стролл («Уильямс») Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал.