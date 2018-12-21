"Рено" представит новый болид 12 февраля 2019 года

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Команда Формулы-1 "Рено" представит свой болид 12 февраля 2019 года.

Как сообщает Report, команда представит новый болид на своей базе в Энстоуне.

Напомним, что в следующем сезоне "Рено" будут представлять австралийский гонщик Даниэль Риккардо, перешедший в команду из "Ред Булл", и немец Нико Хюлькенберг, продливший контракт с коллективом.

Ранее даты презентаций объявили ещё две команды - "Рейсинг Пойнт" представит свой болид 13 февраля в Канаде, а "Феррари" - 15 февраля в Италии.

Отметим, что по итогам сезона 2018 года "Рено" занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 122 очка по итогам чемпионата.