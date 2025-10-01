Рейтинг ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров поднялся на две позиции

Фото III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал Футбол

ВОЗ: В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября Здоровье

Премьер Дании: Гибридная война РФ должна объединить ЕС для обеспечения безопасности Другие страны

Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года Другие страны

ВБ планирует аграрный проект в Азербайджане с акцентом на пользователей АПК

СМИ: Для мира на Кавказе недопустимо игнорировать минную угрозу в Азербайджане В регионе

Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу Футбол

В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы Экология