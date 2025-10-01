Рейтинг ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров поднялся на две позиции
- 01 октября, 2025
- 13:00
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров (2742) поднялся на две позиции в новом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ, международный гроссмейстер занимает 14-е место.
Другие представители Азербайджана Теймур Раджабов (2692), Рауф Мамедов (2655) и Эльтадж Сафарли (2630) заняли соответственно 38-е, 62-е и 100-е места.
Список мужчин возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2839).
Среди женщин Ульвия Фаталиева (2410) поднялась на 35-е место. Гюнай Мамедзаде (2390) заняла 51-е, Говхар Бейдуллаева (2362) – 73-е, а Ханым Баладжаева (2351) – 87-е место.
Лидером рейтинга шахматисток является китаянка Хоу Ифань (2617).
