"Ред Булл" получит более мощный мотор перед "Формулой 1" в Баку

Команда "Ред Булл" получит новый мотор на болид перед Гран-при Азербайджана "Формула 1" в Баку.

Как сообщает Report, консультант команды по автоспорту Хельмут Марко заявил, что изначально установку более мощного двигателя планировалось провести во время шестой гонки сезона в Монако: "Хорошая новость от "Хонды". В Баку мы получим ещё 20 лошадиных сил".

По мнению руководителя команды Кристиана Хорнера, обновление двигателя поможет "Ред Булл".

""Хонда" добивается прогресса в плане мощности. В производстве находится ряд вещей, которые должны нам помочь в ближайшем будущем", — сказал Хорнер.

Отметим, что ранее пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен посетовал на то, что его болид уступает в скорости машинам "Феррари" и "Мерседеса". В текущем сезоне Ферстаппен пока не поднимался выше третьей строчки.

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля.