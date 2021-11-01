Рашад Набиев избран президентом Федерации дзюдо Азербайджана

В Федерации дзюдо Азербайджана состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция.

В Федерации дзюдо Азербайджана состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция.

Как сообщает Report, конференция прошла в административном здании Министерства молодежи и спорта.

На внеочередных выборах сменилось руководство федерации. Ровнага Абдуллаева сменил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

В мероприятии приняли участие Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, Рашад Набиев и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Отметим, что Ровнаг Абдуллаев являлся главой Федерации дзюдо Азербайджана с 2015 года.