Рашад Набиев избран президентом Федерации дзюдо Азербайджана

В Федерации дзюдо Азербайджана состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция.
Как сообщает Report, конференция прошла в административном здании Министерства молодежи и спорта.
На внеочередных выборах сменилось руководство федерации. Ровнага Абдуллаева сменил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
В мероприятии приняли участие Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, Рашад Набиев и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Отметим, что Ровнаг Абдуллаев являлся главой Федерации дзюдо Азербайджана с 2015 года.