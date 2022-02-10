Рафаэлю Агаеву поручена новая должность

Рафаэлю Агаеву поручена новая должность

Известный азербайджанский каратист, пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев получил должность в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК) и новое звание.

https://static.report.az/photo/facc1b9a-5a0b-4660-a7df-cd5b651e1d3d.jpg https://static.report.az/photo/facc1b9a-5a0b-4660-a7df-cd5b651e1d3d.jpg

Известный азербайджанский каратист, пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев получил должность в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК) и новое звание. Как сообщает Report, 37-летний спортсмен освобожден от должности инспектора службы объединения "Азертерминалкомплекс". Р.Агаев назначен начальником отдела организации боевой и физической подготовки Главной службы таможенной охраны. Известному каратисту присвоено звание майора. Напомним, что на летних Олимпийских играх 2021 года в Токио Рафаэль Агаев завоевал серебряную медаль в весовой категории 75 кг. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook