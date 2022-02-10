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Рафаэлю Агаеву поручена новая должность

Рафаэлю Агаеву поручена новая должность Известный азербайджанский каратист, пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев получил должность в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК) и новое звание.
Индивидуальные
10 февраля 2022 г. 16:58
Рафаэлю Агаеву поручена новая должность

Известный азербайджанский каратист, пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев получил должность в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК) и новое звание.

Как сообщает Report, 37-летний спортсмен освобожден от должности инспектора службы объединения "Азертерминалкомплекс".

Р.Агаев назначен начальником отдела организации боевой и физической подготовки Главной службы таможенной охраны.

Известному каратисту присвоено звание майора.

Напомним, что на летних Олимпийских играх 2021 года в Токио Рафаэль Агаев завоевал серебряную медаль в весовой категории 75 кг.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Ağayevə yeni vəzifə və rütbə verilib

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