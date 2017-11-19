Раджабов находится в лидирующей группе после 3-го тура на этапе Гран-при FIDE в Испании

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов находится в лидирующей группе после третьего тура на заключительном этапе шахматного Гран-при в городе Пальма-де-Мальорка (Испания).

Как сообщает Report, Раджабов сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов. В первых двух турах азербайджанский гроссмейстер сыграл вничью с Александром Рязанцевым, а далее обыграл испанца Франциско Вальехо.

После трех туров по 2 балла набрали Раджабов, Свидлер, Вашье-Лаграв, Гири, и Аронян. Далее следуют Инаркиев, Яковенко, Томашевский, Рязанцев, Харикришна, Эльянов, Дин Лижэнь, Накамура и Вальехо (все — по 1,5 балла). Хаммер, Раппорт и Ли Чао набрали по 1 очку, у Гельфанда 0,5 балла.

Этап в Испании, состоящий из девяти туров, продлится до 25 ноября.