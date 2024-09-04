О нас

Пять азербайджанских спортсменов сегодня выступят на Паралимпийских играх в Париже

Пять азербайджанских спортсменов сегодня выступят на Паралимпийских играх в Париже Пять азербайджанских спортсменов сегодня поборют силы на летних Паралимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
4 сентября 2024 г. 09:37
Пять азербайджанских спортсменов сегодня выступят на Паралимпийских играх в Париже

Пять азербайджанских спортсменов сегодня поборют силы на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, парапловец Раман Салей (категория S12) примет участие в соревновании по плаванию вольным стилем на дистанции 100 метров.

Отборочный тур пройдет в 11:30 по бакинскому времени, а финал – в 19:30.

Парастрелки Айбениз Бабаева и Камран Зейналов (оба в категории P4) примут участие в стрельбе на дистанции 50 метров. Классификационный этап состоится в 11:30 по бакинскому времени, а финал - в 14:15.

Парапауэрлифтер Джейхун Махмудов (54 кг) присоединится к борьбе с 20:35 по бакинскому времени. Паралимпиец Руфат Рафиев (категория F36) выступит в соревнованиях по толканию ядра. Соревнования в этой категории начнутся в 21:08 по бакинскому времени.

В активе представителей Азербайджана 5 медалей: три золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün paralimpiadada Azərbaycanın 5 idmançısı çıxış edəcək

Другие новости из категории

Азербайджан поднялся на 22-е место в медальном зачете Паралимпиады
Азербайджан поднялся на 22-е место в медальном зачете Паралимпиады
4 сентября 2024 г. 09:16
Главный тренер сборной Азербайджана по паратхэквондо: Мы относились к каждому бою как к финалу
Главный тренер сборной Азербайджана по паратхэквондо: Мы относились к каждому бою как к финалу
4 сентября 2024 г. 08:09
Сабир Зейналов: Постараюсь добиться лучшего результата на Паралимпиаде в Лос-Анджелесе
Сабир Зейналов: Постараюсь добиться лучшего результата на Паралимпиаде в Лос-Анджелесе
4 сентября 2024 г. 07:10
Золотой призер Паралимпиады Париж-2024 посвятил свою победу семьям шехидов
Золотой призер Паралимпиады Париж-2024 посвятил свою победу семьям шехидов
4 сентября 2024 г. 06:46
Азербайджанский борец завоевал серебро чемпионата мира в Испании
Азербайджанский борец завоевал серебро чемпионата мира в Испании
3 сентября 2024 г. 23:15
Париж-2024: Азербайджанская параатлетка установила мировой рекорд и стала двукратной чемпионкой
ФотоПариж-2024: Азербайджанская параатлетка установила мировой рекорд и стала двукратной чемпионкой
3 сентября 2024 г. 22:30
За бронзу чемпионата мира будут бороться два азербайджанских борца
За бронзу чемпионата мира будут бороться два азербайджанских борца
3 сентября 2024 г. 21:38
Париж-2024: Ламия Велиева вышла в финал
Париж-2024: Ламия Велиева вышла в финал
3 сентября 2024 г. 13:32
Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже
Азербайджан занимает 26-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже
3 сентября 2024 г. 10:10
Сегодня еще одна азербайджанская спортсменка выступит на Паралимпийских играх в Париже
Сегодня еще одна азербайджанская спортсменка выступит на Паралимпийских играх в Париже
3 сентября 2024 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi