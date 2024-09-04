Пять азербайджанских спортсменов сегодня выступят на Паралимпийских играх в Париже

Пять азербайджанских спортсменов сегодня поборют силы на летних Паралимпийских играх в Париже.

Пять азербайджанских спортсменов сегодня поборют силы на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, парапловец Раман Салей (категория S12) примет участие в соревновании по плаванию вольным стилем на дистанции 100 метров.

Отборочный тур пройдет в 11:30 по бакинскому времени, а финал – в 19:30.

Парастрелки Айбениз Бабаева и Камран Зейналов (оба в категории P4) примут участие в стрельбе на дистанции 50 метров. Классификационный этап состоится в 11:30 по бакинскому времени, а финал - в 14:15.

Парапауэрлифтер Джейхун Махмудов (54 кг) присоединится к борьбе с 20:35 по бакинскому времени. Паралимпиец Руфат Рафиев (категория F36) выступит в соревнованиях по толканию ядра. Соревнования в этой категории начнутся в 21:08 по бакинскому времени.

В активе представителей Азербайджана 5 медалей: три золотые, одна серебряная и одна бронзовая.