Путин и Лукашенко договорились поиграть в хоккей

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился поиграть с ним в хоккей и покататься на лыжах.

Как передает Report, об этом журналистам "России 24" рассказал российский лидер после матча "Ночной хоккейной лиги" на Красной площади.

По словам Путина, он предлагал Лукашенко встать на лёд уже сегодня в составе одной из команд, но тот отказался.

"Его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много. Но мы с ним договорились, что мы с ним увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся", — рассказал российский лидер.