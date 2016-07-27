 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин: Cитуация с российскими спортсменами перед началом Олимпиады вышла за рамки здравого смысла

    Владимир Путин встретился с олимпийской сборной России

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Ситуация, сложившаяся с российскими спортсменами перед началом Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вышла за рамки здравого смысла. Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской сборной этой страны. 

    "Сложившаяся ситуация вышла за рамки не только правового поля, но и собственно здравого смысла. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и пресловутые двойные стандарты, несовместимые со спортом, да и вообще со справедливостью, элементарными нормами права", - заявил  Путин.

    Путин также заявил, что Россия должна сформировать эффективную систему противодействия допингу в спорте, а во всем мире должны быть разработаны единые международные правила допинг-контроля.

    В минувшее воскресенье МОК принял решение не отстранять сборную России от участия в Олимпийских играх, несмотря на допинговый скандал.

    Однако ряд спортивных федераций принял решение отстранить отдельных спортсменов, уличенных в употреблении допинга, от участия в Играх. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi