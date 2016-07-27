Путин: Cитуация с российскими спортсменами перед началом Олимпиады вышла за рамки здравого смысла

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Ситуация, сложившаяся с российскими спортсменами перед началом Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вышла за рамки здравого смысла. Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской сборной этой страны.

"Сложившаяся ситуация вышла за рамки не только правового поля, но и собственно здравого смысла. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и пресловутые двойные стандарты, несовместимые со спортом, да и вообще со справедливостью, элементарными нормами права", - заявил Путин.

Путин также заявил, что Россия должна сформировать эффективную систему противодействия допингу в спорте, а во всем мире должны быть разработаны единые международные правила допинг-контроля.

В минувшее воскресенье МОК принял решение не отстранять сборную России от участия в Олимпийских играх, несмотря на допинговый скандал.

Однако ряд спортивных федераций принял решение отстранить отдельных спортсменов, уличенных в употреблении допинга, от участия в Играх.