Прошла встреча с представителями сборной Азербайджана по шахматам

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра, председатель Оргкомитета Бакинской шахматной олимпиады Ягуб Эйюбов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Шахматной федерации Азербайджана Эльман Рустамов, директор Операционного комитета Бакинской шахматной олимпиады, вице-президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов посетили Baku Crystal Hall, где пройдут соревнования.

Как сообщает Report, ознакомившись с созданными условиями, официальные лица заявили, что комплекс полностью готов к 42-ой Всемирной шахматной олимпиаде.

Затем прошла встреча с представителями сборной Азербайджана, которые примут участие на Бакинской шахматной олимпиаде.

Отметим, что как в женских, так и в мужских соревнованиях Азербайджан представлен на олимпиаде тремя командами.