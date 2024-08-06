Президент Всемирной федерации тхэквондо посетил Олимпийский дом Азербайджана в Париже

В Олимпийском доме Азербайджана в Париже 5 августа состоялась встреча с членами "международной семьи тхэквондо". В мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо и руководители федераций из разных стран мира.
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Президент Всемирной федерации тхэквондо рассказал о большом развитии этого вида спорта в Азербайджане.
"Я очень доволен развитием тхэквондо в Азербайджане. Ваша страна уделяет большое внимание и заботу нашему виду спорта. Азербайджан принимал у себя многие престижные соревнования по тхэквондо. Воспитанники вашей школы становились победителями и призерами многих престижных соревнований мирового уровня, в том числе смогли стать победителями и медалистами Олимпийских игр. Я ожидаю интересной и напряженной борьбы в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх Париж-2024", - добавил Чунг Вон Чо.
На встрече также присутствовали посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, шеф-де-миссион азербайджанской делегации Эльнур Мамедов, вице-президенты Федерации тхэквондо Азербайджана Хикмет Самедов и Ниямеддин Пашаев, а также другие лица.