Президент Всемирной федерации тхэквондо посетил Олимпийский дом Азербайджана в Париже

В Олимпийском доме Азербайджана в Париже 5 августа состоялась встреча с членами "международной семьи тхэквондо". В мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо и руководители федераций из разных стран мира.

В Олимпийском доме Азербайджана в Париже 5 августа состоялась встреча с членами "международной семьи тхэквондо". В мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо и руководители федераций из разных стран мира.

Как сообщает корреспондент Report , командированный во французскую столицу, где проходит XXXIII Летние Олимпийские игры, гости встретились с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, замминистра Марианой Василевой и генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Азером Алиевым.

Президент Всемирной федерации тхэквондо рассказал о большом развитии этого вида спорта в Азербайджане.

"Я очень доволен развитием тхэквондо в Азербайджане. Ваша страна уделяет большое внимание и заботу нашему виду спорта. Азербайджан принимал у себя многие престижные соревнования по тхэквондо. Воспитанники вашей школы становились победителями и призерами многих престижных соревнований мирового уровня, в том числе смогли стать победителями и медалистами Олимпийских игр. Я ожидаю интересной и напряженной борьбы в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх Париж-2024", - добавил Чунг Вон Чо.

На встрече также присутствовали посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, шеф-де-миссион азербайджанской делегации Эльнур Мамедов, вице-президенты Федерации тхэквондо Азербайджана Хикмет Самедов и Ниямеддин Пашаев, а также другие лица.