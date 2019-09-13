Президент Объединенного мира борьбы: Баку - это будущее борьбы

"На сегодняшнем заседании Объединенного мира борьбы прошли обсуждения. Результаты голосования для Европейского отборочного турнира были в соотношении 3 к 2".

Об этом командированному в столицу Казахстана город Нур-Султан корреспонденту Report сказал президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович.

61-летний функционер назвал причину передачи Европейского отборочного турнира Будапешту.

По его словам, решающим фактором здесь стала организация городом чемпионата мира 2018 года на высоком уровне: "Федерация борьбы Азербайджана является сильной структурой, она имеет отличные результаты. Баку - это будущее борьбы. В 2013 году Объединенному миру борьбы пришлось нелегко. В тот год мы с трудом провели чемпионат мира.

А в 2018 году уровень мундиаля в Будапеште был настолько высок, что на сегодняшнем заседании бюро мы решили вопрос на три года вперед, обговорили вопрос 2022 года. В настоящее время две страны контактируют с нами для организации чемпионата мира 2023 года.

Европейские игры и чемпионаты Европы - это разные соревнования. Кроме того, телевизионные контракты подписываются для обеих соревнований. Один из них заключается с Европейским олимпийским комитетом, а другой - с нашей федерацией.

Н.Лалович также поговорил об азербайджанских борцах: "Хотя я не знаю их поименно, знаю всех в лицо. Я очень уважаю азербайджанских волонтеров. Недавно в соревнованиях по пляжной борьбе участвовал иранец по происхождению Оян Назариани. Я сразу понял, что он не является азербайджанцем".