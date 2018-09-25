Президент Moнголии посмотрел чемпионат мира по дзюдо в Баку

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, находящийся с рабочим визитом в Aзербайджане, посмотрел соревнования чемпионата мира по дзюдо на Национальной гимнастической арене в Баку.

Как сообщает Report, выступавший на чемпионате в весовой категории 100 килограммов среди мужчин монгольский спортсмен Отгонбаатар Лхагвасурен встретился в полуфинале с представителем Грузии Варламом Липартелиани. На встрече, прошедшей в обстановке напряженной спортивной борьбы, монгольский спортсмен потерпел поражение. В схватке за бронзовую медаль Отгонбаатар Лхагвасурен одолел представителя Японии Аарона Вольфа и завершил чемпионат на третьем месте.

Отметим, что на чемпионате мира борьбу за первенство ведут до 800 дзюдоистов из 125 стран.