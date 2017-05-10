Президент Международной федерации тяжелой атлетики выступил против наказания Азербайджана за допинг

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян выступил против наказания Азербайджана за допинг.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF), об этом 78-летний венгерский функционер заявил во время выступления на организованном в Праге (Чехия) симпозиуме по тяжелой атлетике.

По словам Т. Аян, Турция, Казахстан, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Россия и другие подобные страны играют большую роль в развитии тяжелой атлетики. Президент IWF выразил обеспокоенность наказанием таких сильных в данном виде спорта стран за допинг. Он отметил о реализации большой работы в странах, которые планируется наказать, внесении изменений в организационные структуры, принятии необходимых шагов для развития: "В прошлом году я посетил Азербайджан, ознакомился как с крупной (центральная база в парке AAAF), так и с малой академией (лицей). Я также увидел проделанную ими работу, учебно-тренировочную базу, инфраструктуру, места для питания и обучения, а также академию в Шувялане. Эти люди любят тяжелую атлетику и тратят на ее развитие достаточно крупную сумму. В этом случае, зачем наказывать этих людей и даже держать вопрос на повестке? Если государства совершенствуют отношение к данному виду спорта, изменяют отношение и точку зрения, вносят новшества, совершенствуют материально-техническую базу, ведут серьезную борьбу против допинга, мы должны быть на их стороне и поддерживать в этих вопросах".

Отметим, что на симпозиуме по тяжелой атлетике участвовал генсек AAAF Ризван Расулов. На мероприятии присутствовали президенты и генсеки из более чем 15-ти стран Европы и Азии. На обсуждениях также участвовал президент IWF Тамаш Аян. В повестку включили несколько вопросов, в том числе предстоящие в столице Таиланда Бангкоке выборы на пост президента IWF, вопросы борьбы с допингом, обновления оборудования по тяжелой атлетике, проведения семинаров для тренеров, судей и пр.

Единственный вопрос вне повестки был связан с предстоящими в Азербайджане IV Играми исламской солидарности и процессом подготовки к ним. По просьбе президента IWF, Р. Расулов представил обширную информацию по этому поводу.