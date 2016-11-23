Президент Международной федерации каноэ будет избран в Баку

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ 24 ноября впервые в Баку начнет работу 36-й конгресс Международной федерации каноэ (ICF).

Как сообщает Report, на мероприятии в Bolevard Hotel примут участие более 200 представителей из 89 стран мира. Еще 29 стран передали свои права голосования участникам Конгресса. Таким образом, судьбу ICF на предстоящие годы решат 118 голосов из 159 стран, являющихся членами организации.

Согласно программе, в первый день мероприятия состоится внеочередной конгресс, на котором будет обсуждаться структура ICF, после чего состоится голосование. Также состоятся обсуждения и голосование в связи с необходимыми изменениями в Уставе для деятельности новой структуры управления.

В программу конгресса также выключено избрание президента, вице-президента ICF, председателей по каноэ-спринту, каноэ-слалому, каноэ-марафону и другим видам.

Отметим, что на конгрессе ICF Азербайджан представят президент Национальной федерации по гребле Эльчин Зейналов, исполнительный директор Ровшан Керимов и технический директор Лейла Алиева. Конгресс откроется 25 ноября в 9:00. Мероприятие завершится 26 ноября.