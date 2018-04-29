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    Президент Ильхам Алиев наблюдает за гонкой "Формула 1"

    Вначале состоялась церемония открытия и парад пилотов

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 29 апреля в Баку стартовал Гран-при Азербайджана "Формула 1". Вначале состоялась церемония открытия и парад пилотов.

    Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за основной гонкой четвертого этапа Гран-при Азербайджана "Формула 1".

    Гран-при Азербайджана "Формула 1" стартовал в Баку 17 апреля. В первый день турнира пилоты испытали свои силы в бакинском треке на свободном пробеге. В минувший день определилась стартовая решетка.

    В рамках Гран-при Азербайджана "Формула 1" также были проведены гонки "Формула 2".

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