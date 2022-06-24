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Президент FIA поблагодарил маршалов Гран-при Азербайджана

Президент FIA поблагодарил маршалов Гран-при Азербайджана Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохамед ибн Сулайем во время Гран-при Азербайджана "Формула-1" познакомился с членами Клуба маршалов при операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК).
Индивидуальные
24 июня 2022 г. 14:07
Президент FIA поблагодарил маршалов Гран-при Азербайджана

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохамед ибн Сулайем во время Гран-при Азербайджана "Формула-1" познакомился с членами Клуба маршалов при операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК).

Как сообщили Report в БГК, ознакомившись с деятельностью местных маршалов, он высоко оценил их подготовку к соревнованиям.

Мохамед ибн Сулайем и директор соревнований Нильс Виттич особо подчеркнули высокую производительность 1 400 маршалов, работавших по треку Баку, их способность гибко реагировать на события, происходившие во время соревнований.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFIA prezidenti Azərbaycan Qran-prisinin marşallarına təşəkkür edib

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