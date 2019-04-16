Представлено расписание соревнований на летних Олимпийских играх 2020 года

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представил полное расписание соревнований и мероприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, программа Игр включает в себя 33 вида спорта. Впервые будут представлены бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

Больше всего финальных этапов соревнований предстоит провести 1, 2 и 8 августа. В эти дни в Токио разыграют 21, 26 и 30 комплектов медалей соответственно.

Из-за предстоящей жаркой погоды большинство соревнований назначены на раннее утро, чтобы минимизировать риски для спортсменов и болельщиков.

Отметим, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.