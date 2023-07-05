Представлен логотип Кубка мира по шахматам, который пройдет в Баку

Представлен логотип Кубка мира по шахматам, который стартует в Баку 30 июля.

Представлен логотип Кубка мира по шахматам, который стартует в Баку 30 июля.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в логотипе использованы элементы одного из главных символов Баку - Девичьей башни в форме шахматной фигуры.

В соревнованиях "open" Кубка мира примут участие 206 шахматистов, а в соревнованиях среди женщин – 103.

В Кубке мира примут участие лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен (Норвегия, 2835), Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан), Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Гукеш Доммараджу (Индия) и др.

В соревнованиях среди женщин за Кубок мира поборются действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Александра Горячкина (ФИДЕ), Хампи Конеру (Индия), Катерина Лагно (ФИДЕ), Александра Костенюк (Швейцария), Нана Дзагнидзе (Грузия), Мария и Анна Музычук (Украина), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан).

Наряду с Теймуром Раджабовым и Шахрияром Мамедъяровым Азербайждан на Кубке мира представят Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Эльтадж Сафарли, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искандеров, Ниджат Мамедов, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, лидер женской сборной страны Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Говхар Бейдуллаева и Ханым Баладжаева.

Шахматисты, занявшие первые три места в мужских соревнованиях, пройдут в турнир претендентов. Общий призовой фонд соревнования составляет 2,5 миллиона долларов США.

Отметим, что Кубок мира пройдет в Баку во второй раз после восьмилетнего перерыва. Впервые престижный конкурс был проведен в Азербайджане в 2015 году.