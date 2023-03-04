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Посол Литвы: Приятно видеть, как в Азербайджане развиваются различные виды спорта

Посол Литвы: Приятно видеть, как в Азербайджане развиваются различные виды спорта Приятно видеть, как в Азербайджане развиваются различные виды спорта.
Индивидуальные
4 марта 2023 г. 14:30
Посол Литвы: Приятно видеть, как в Азербайджане развиваются различные виды спорта

Приятно видеть, как в Азербайджане развиваются различные виды спорта.

Об этом Report сказал посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас.

"В каждой стране развиты различные виды спорта. Азербайджан знаменит своими достижениями в боевых видах спорта. Хотя гольф не настолько популярен и развит во многих странах, очень приятно видеть, что его развитию в этой стране уделяется внимание", - сказал посол.

Дипломат отметил, что всегда приятно видеть, как азербайджанские спортсмены возвращаются в страну с медалями.

"Поздравляю Азербайджан с национальным днем спорта, который отмечается 5 марта, и желаю дальнейших успехов в этой сфере, особенно на Олимпийских играх", - добавил Эгидиус Навикас.

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Версия на английском языке Lithuanian ambassador: Nice to see various sports developing in Azerbaijan

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