Посол Кореи наградит тхэквондистов в Губе

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 1 октября в Олимпийском спортивном комплексе Губы стартует кубок "Посол Кореи" по тхэквондо.

Как сообщили Report из Федерации тхэквондо Азербайджана, на двухдневном турнире примут участие юные азербайджанские спортсмены.

Среди болельщиков будет также посол Кореи в Азербайджане Ким Чан Гю. Церемонии открытия и закрытия мероприятия запланированы на 2 октября.

Посол лично вручит награды победителям.

Отметим, что Корея считается родиной этого вида спорта.