​Победивший армянина азербайджанский самбист завоевал бронзовую медаль

Азербайджанские спортсмены завоевали две бронзовые медали в первый день соревнований по самбо во время вторых Европейских игр в Минске.

Как сообщает Report, самбист Мехман Халилов (57 кг) завоевал бронзовую медаль. В борьбе за 3 место наш спортсмен одолел представителя Армении Максима Манукяна - 9:1. Это принесло Халилову бронзовую медаль.

В схватке за бронзу самбист Эмиль Гасанов одолел Мартина Иванова (Болгария), проведя болевой захват.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.