 Наверх

Победивший армянина азербайджанский самбист завоевал бронзовую медаль

​Победивший армянина азербайджанский самбист завоевал бронзовую медаль

Азербайджанские спортсмены завоевали две бронзовые медали в первый день соревнований по самбо во время вторых Европейских игр в Минске.

Как сообщает Report, самбист Мехман Халилов (57 кг) завоевал бронзовую медаль. В борьбе за 3 место наш спортсмен одолел представителя Армении Максима Манукяна - 9:1. Это принесло Халилову бронзовую медаль.

В схватке за бронзу самбист Эмиль Гасанов одолел Мартина Иванова (Болгария), проведя болевой захват.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi