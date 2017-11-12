Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Бразилии

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Гонщик немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при «Формулы-1» в Бразилии.

Как передает Report, свой лучший круг в третьем сегменте квалификации финн преодолел за 1:08.322, на 0,038 секунды опередив представителя «Феррари» Себастьяна Феттеля.

Британец Льюис Хэмилтон, досрочно завоевавший титул чемпиона мира в классе «Формулы-1» в сезоне-2017, попал в аварию в первом сегменте квалификации и не проехал ни одного быстрого круга.