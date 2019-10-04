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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан добился очередного большого успеха!

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан добился очередного

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила Теймура Раджабова, который впервые в шахматной истории нашей страны стал обладателем Кубка мира.

Как передает Report, в поздравлении говорится: «Азербайджан добился очередного большого успеха! Наш молодой талант Теймур Раджабов, достойно представив страну на Кубке мира по шахматам, одержал блестящую победу. Искренне поздравляю Теймура с этой грандиозной победой, порадовавшей весь азербайджанский народ!».

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