Париж-2024: Ламия Велиева вышла в финал

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева вышла в финал летних Паралимпийских игр в Париже.

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева вышла в финал летних Паралимпийских игр в Париже.

Как сообщает Report, четырехкратная чемпионка мира, победительница Паралимпиады-2020 одержала победу в забеге на дистанции 100 метров в категории T13 с результатом 11.81 секунды.

Финальный этап в этой категории состоится в 21:00.

Отметим, что на данный момент в активе Азербайджана две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Золотые медали завоевали спортсмены Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг) и Саид Наджафзаде (Т12, прыжки в длину), серебряную - Раман Салей (плавание на спине на дистанции 100 метров), бронзовую - Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг).