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Париж-2024: Ламия Велиева вышла в финал

Париж-2024: Ламия Велиева вышла в финал Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева вышла в финал летних Паралимпийских игр в Париже.
Индивидуальные
3 сентября 2024 г. 13:32
Париж-2024: Ламия Велиева вышла в финал

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева вышла в финал летних Паралимпийских игр в Париже.

Как сообщает Report, четырехкратная чемпионка мира, победительница Паралимпиады-2020 одержала победу в забеге на дистанции 100 метров в категории T13 с результатом 11.81 секунды.

Финальный этап в этой категории состоится в 21:00.

Отметим, что на данный момент в активе Азербайджана две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Золотые медали завоевали спортсмены Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг) и Саид Наджафзаде (Т12, прыжки в длину), серебряную - Раман Салей (плавание на спине на дистанции 100 метров), бронзовую - Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг).

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Lamiyə Vəliyeva finala yüksəlib

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